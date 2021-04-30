Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Nisan 2021
TÜİK mart ayı dış ticaret, ocak-mart dönemi turizm ve şubat ayı katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, ardından proje alanlarını inceleyecek, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Tunceli/13.15/14.30/15.00)
2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak, Kepez Devlet Hastanesini ziyaret edecek, Antalya, Isparta, Burdur il değerlendirme toplantılarına katılacak ve basın toplantısı düzenleyecek.
(Antalya/11.30-17.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Bartın Valiliğini, Belediye Başkanlığını, AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret edecek, yapımı devam eden Bartın-Kurucaşile projesi şantiyesinde incelemelerde bulunacak.
(Bartın/10.30-15.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı dış ticaret, ocak-mart dönemi turizm ve şubat ayı katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.