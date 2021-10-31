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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Ekim 2021

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'nde ikinci ve son gün oturumları gerçekleştirilecek. Zirve, liderlerin yapacağı basın toplantılarıyla sona erecek.

Güncel 31.10.2021, 09:17
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Ekim 2021

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak.

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'nde ikinci ve son gün oturumları gerçekleştirilecek. Zirve, liderlerin yapacağı basın toplantılarıyla sona erecek.

(Roma)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#G20 #liderler zirvesi
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