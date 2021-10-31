Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 31 Ekim 2021
G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'nde ikinci ve son gün oturumları gerçekleştirilecek. Zirve, liderlerin yapacağı basın toplantılarıyla sona erecek.
Güncel 31.10.2021, 09:17
DÜNYA DİPLOMASİ
1- 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak.
2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'nde ikinci ve son gün oturumları gerçekleştirilecek. Zirve, liderlerin yapacağı basın toplantılarıyla sona erecek.
(Roma)
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1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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