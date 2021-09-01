Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla Şehit Bayram Tatar İlkokulu açılışına katılacak; Valiliği, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Şal Şapik Üretim Atölyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Cizre BİLSEM'i ziyaret edecek.

(Şırnak/10.00-16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Ekonomi Masası Heyeti, Wyndham Grand Otel'de iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak, Mimar Sinan ve Kayseri OSB'de fabrikalarına; Medrese, Yer Altı, Kazancılar ve Kapalı Çarşı esnafına ziyarette bulunacak.

(Kayseri/10.30/13.30/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine katılacak.

(Yeni Pazar)

2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Yeni adli yıl başlıyor

- Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlenecek.

(Ankara/11.00/17.00)

2- Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze yürütülecek okula uyum haftası başlıyor.

3- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.