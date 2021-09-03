Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Diyarbakır annelerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/09.30-14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İslam Kalkınma Bankası'nın 46. Yıllık Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dicle Kalkınma Ajansı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı ve Projelerin İmza Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığını, Tarihi Çarşı esnafını ziyaret edecek, Dara Antik Kenti Ören Yeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyonu açılış törenine iştirak edecek.

(Mardin/10.00-15.00)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Odasına, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ege Serbest Bölgesine ziyarette bulunacak, İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine katılacak.

(İzmir/10.00-19.30)

4- TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin "evlat nöbeti"nde üçüncü yıla girmelerine ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek törene ve Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak. Bakan Ersoy, Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilecek "Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi"nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/13.40/12.00)