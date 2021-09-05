Türkiye ve dünya gündeminde bugün
G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 Sağlık Bakanları Toplantısı başkent Roma'da başlayacak.
Güncel 05.09.2021, 09:19
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen 17'nci TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Final Yarışları etkinliğine katılacak.
(Kocaeli/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 Sağlık Bakanları Toplantısı başkent Roma'da başlayacak.
(Roma)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak.
(Aksaray/10.45)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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