Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Gine'deki askeri darbenin ardından gelişmeler takip ediliyor.
SİYASET
1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane Metro İstasyonu’nda incelemelerde bulunacak ve Kağıthane Belediyesini ziyaret edecek.
(İstanbul/09.45/11.15)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (819 gün) vadeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gine'deki askeri darbenin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Dakar/Ankara)
2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumlarıyla sona erecek.
(Roma)
3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.