Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişareleri yapılacak.
SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/09.30)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) Hava Kargo İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranları ile 2020 yılı kültürel miras istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 10 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.00)
2- Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişareleri yapılacak.
(Ankara)
3- Gine'deki askeri darbenin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Dakar/Ankara)
4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.