Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) Hava Kargo İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranları ile 2020 yılı kültürel miras istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 10 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişareleri yapılacak.

(Ankara)

3- Gine'deki askeri darbenin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.