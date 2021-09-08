Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenecek Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çarşamba ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Samsun/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışmasını takip edecek.

(Aksaray/12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yol-İş arasında imzalanacak sözleşme törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

4- TÜİK, 2020 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile girişimcilik ve demografisi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Paris Temyiz Mahkemesinin Fransız çimento devi Lafarge’a, terör örgütü DEAŞ'e finansman sağlaması nedeniyle yöneltilen "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlamasını Yargıtayın iptal etme kararını bozmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Paris)

2- Türkiye-Mısır siyasi istişarelerin ikinci tur görüşmelerine devam edilecek.

(Ankara)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.