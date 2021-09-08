Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Paris Temyiz Mahkemesinin Fransız çimento devi Lafarge’a, terör örgütü DEAŞ'e finansman sağlaması nedeniyle yöneltilen "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlamasını Yargıtayın iptal etme kararını bozmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenecek Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çarşamba ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Samsun/18.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışmasını takip edecek.
(Aksaray/12.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yol-İş arasında imzalanacak sözleşme törenine iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00)
4- TÜİK, 2020 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile girişimcilik ve demografisi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Paris Temyiz Mahkemesinin Fransız çimento devi Lafarge’a, terör örgütü DEAŞ'e finansman sağlaması nedeniyle yöneltilen "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlamasını Yargıtayın iptal etme kararını bozmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Paris)
2- Türkiye-Mısır siyasi istişarelerin ikinci tur görüşmelerine devam edilecek.
(Ankara)
3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.