Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenecek "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na iştirak edecek.
(İzmir/14.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazi Sinan Bayırlı'ya, İlkadım ve Atakum belediyeleri ile İlkadım ve Bafra esnafına ziyarette bulunacak.
(Samsun/11.45-19.10)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prometeon yeni Ar-Ge Merkezi açılış törenine katılacak
(Kocaeli/11.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu Saray, Yazıbeyli, Aydın Köprülü Kavşağı açılış törenine iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen Roket Yarışması'nın son gününde orta ve yüksek irtifa roket atışlarını izleyecek.
(Aksaray/10.15)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30 )
5- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
2- 13. BRICS Ülkeleri Zirvesi, Hindistan’ın ev sahipliğinde çevrimiçi düzenlenecek.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Kültür Zirvesi" ile "İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nın Kültür Sanat Kompleksine Dönüşümü Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(İzmir/15.00/20.00)