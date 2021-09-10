Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Gaziantep'te basın toplantısı düzenleyecek.
SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'te turizmcilerle bir araya gelecek.
(Muğla/14.15)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gölpazarı Kaymakamlığını ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.
(Bilecik/18.00/19.00)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan'da Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 10. Toplantısı kapsamında "Karabağ'ın imar ve kalkınması" temalı Türk İş Forumu'na katılacak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.
(Bakü)
3- TÜİK, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini, inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Gaziantep'te basın toplantısı düzenleyecek.
(Gaziantep/17.30)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.