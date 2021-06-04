Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Haziran 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim ve Sanat Merkezi'nde TBA Merkezi'nin açılışı ve temel atma törenine, İÇDAŞ Kongre Salonu'nda "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak, Erenköy İlkokulunu, AK Parti İl Başkanlığını ve Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Çanakkale/11.00-18.15)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Veli Ağbaba, CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00/12.00)

3- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(Edirne/11.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ile bir araya gelecek.

(Tiflis)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını açıklaması bekleniyor.

(İstanbul)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.