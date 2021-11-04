Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Kasım 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KAGİDER iş birliğinde düzenlenen Girişimci Kadınlar Birliğinin (FCEM) 68'inci Dünya Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.20)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 10. Ordu Günleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programına katılacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de programa video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(İstanbul/18.00/Ankara/10.15)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılacağı 8. Küresel Bakü Forumu düzenlenecek.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.