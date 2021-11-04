Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Kasım 2021
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılacağı 8. Küresel Bakü Forumu düzenlenecek.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KAGİDER iş birliğinde düzenlenen Girişimci Kadınlar Birliğinin (FCEM) 68'inci Dünya Kongresi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.20)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 10. Ordu Günleri'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.00)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi ele alınacak.
(TBMM/14.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programına katılacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de programa video konferans yöntemiyle iştirak edecek.
(İstanbul/18.00/Ankara/10.15)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılacağı 8. Küresel Bakü Forumu düzenlenecek.
(Bakü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.