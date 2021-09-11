Türkiye ve dünya gündeminde bugün
ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümünü anma etkinlikleri takip edilecek. ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta saldırıların gerçekleştiği "Ground Zero"da düzenlenecek törene katılacak.
SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesi ile Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerini ziyaret edecek.
(Sinop/11.00/Kastamonu/13.30/16.00)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Doktora Salonu'nda düzenlenecek Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşecek, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edecek, 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.
(Bilecik/10.00/12.45/14.15)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümünü anma etkinlikleri takip edilecek. ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta saldırıların gerçekleştiği "Ground Zero"da düzenlenecek törene katılacak.
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.