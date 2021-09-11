Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesi ile Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerini ziyaret edecek.

(Sinop/11.00/Kastamonu/13.30/16.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Doktora Salonu'nda düzenlenecek Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşecek, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edecek, 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.

(Bilecik/10.00/12.45/14.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümünü anma etkinlikleri takip edilecek. ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta saldırıların gerçekleştiği "Ground Zero"da düzenlenecek törene katılacak.

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.