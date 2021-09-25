Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi Açılışı ile Sosyal Hizmet Şehri Proje Lansmanı'na iştirak edecek.

(İstanbul/17.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/12.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.