Türkiye ve dünya gündeminde bugün
New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri takip ediliyor.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi Açılışı ile Sosyal Hizmet Şehri Proje Lansmanı'na iştirak edecek.
(İstanbul/17.00)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
(İstanbul/12.00)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri takip ediliyor
(Birleşmiş Milletler)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.