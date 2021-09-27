Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00-19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.35)

2- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme yapacak.

(Birleşmiş Milletler)

3- Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alınacak.

(İstanbul/ 09.30)

4- Almanya'da yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Berlin)

5- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu görüşmeleri takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler)

6- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.