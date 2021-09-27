Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme yapacak.
SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Kocaeli/10.00-19.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/11.35)
2- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme yapacak.
(Birleşmiş Milletler)
3- Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alınacak.
(İstanbul/ 09.30)
4- Almanya'da yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Berlin)
5- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu görüşmeleri takip ediliyor
(Birleşmiş Milletler)
6- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.