Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Ekim 2021

SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Telavi/Gürcistan)

2 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret edecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/09.00)

3- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, TBMM Deprem Araştırma Komisyonunun hazırladığı rapor görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Dışişleri ve Çevre Komisyonlarında ayrı ayrı görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/14.00/12.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Projesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/16.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı "devlet hesapları" verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1561 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ile 5 yıl (1792 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda konuşma yapacak, Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga ve Azerbaycan Adalet Bakanı Fikrat Mammadov ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Budapeşte)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 7. Varşova Güvenlik Forumu'na katılacak, Polonya Temsilciler Meclisi Başkanı Elzbieta Witek, AGİT Genel Sekreteri Helga Schmidt ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ayrı ayrı görüşecek.

(Varşova)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/09.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, 10 milletvekilinin eşiyle birlikte Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek.

(Diyarbakır/10.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.