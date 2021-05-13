Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikleri bir bakışta inceleyelim.
1- Ramazan Bayramı kutlanıyor
- İslam dünyasında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlama ve gelişmeler izleniyor.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polis Evi ve İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek bayramlaşmalara katılacak, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret edecek.
(Tekirdağ/13.00/13.30/16.30)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığının bayramlaşma programına katılacak.
(Konya/14.00)
4- İsrail’in Gazze’ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kudüs)
5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
6- ING Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final serisi başlayacak, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen ilk maçları yapılacak.
(İzmir/18.00/İstanbul/20.15)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasından ertelenen Beşiktaş Aygaz-Göztepe maçı yapılacak.
(İstanbul/17.00)