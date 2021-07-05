Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Temmuz 2021

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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
Güncel 05.07.2021, 09:02
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te bazı açılış törenlerine katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.
(Gaziantep/09.00-18.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Battalgazi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.
(Malatya/11.30/14.00/15.20)
3- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç parti genel merkezinin bahçesinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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