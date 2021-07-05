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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Temmuz 2021

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

Güncel 05.07.2021, 09:02
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Temmuz 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te bazı açılış törenlerine katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.

(Gaziantep/09.00-18.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Battalgazi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.

(Malatya/11.30/14.00/15.20)

3- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç parti genel merkezinin bahçesinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #5 Temmuz #TÜİK #enflasyon
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