Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Ekim 2021
Avrupa Birliği Dönem Başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde AB-Batı Balkan Zirvesi yapılacak.
SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.
(Ankara/15.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)
4- TBMM'den
- İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantısı yapılacak.
- Genel Kurulda, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/14.00/13.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği Dönem Başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde AB-Batı Balkan Zirvesi yapılacak.
(Brdo Pri Kranju)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.