Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Ekim 2021

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/15.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

4- TBMM'den

- İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Dönem Başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde AB-Batı Balkan Zirvesi yapılacak.

(Brdo Pri Kranju)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.