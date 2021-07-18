Türkiye ve dünya gündeminde bugün

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erecek.

(Afyonkarahisar/12.00)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'si yapılacak.

(Northamptonshire/17.00)

4- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da sürecek. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada beşinci ve son maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Konya/18.00)

5- 2021 Fransa Bisiklet Turu, 21. etapta Chatou-Paris (108,4 kilometre) arasındaki mücadeleyle tamamlanacak.