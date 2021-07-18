Türkiye ve dünya gündeminde bugün
18 Temmuz 2021 tarihli Türkiye ve dünya gündeminde bugün yapılacak lider programlarına ve etkinliklere bir göz atalım.
Güncel 18.07.2021, 09:10 18.07.2021, 09:13
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erecek.
(Afyonkarahisar/12.00)
3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'si yapılacak.
(Northamptonshire/17.00)
4- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da sürecek. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada beşinci ve son maçında Polonya ile karşılaşacak.
(Konya/18.00)
5- 2021 Fransa Bisiklet Turu, 21. etapta Chatou-Paris (108,4 kilometre) arasındaki mücadeleyle tamamlanacak.
Kaynak: AA
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