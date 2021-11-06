Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Kasım 2021
Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Güncel 06.11.2021, 10:13
SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Kültür Merkezi'ndeki İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Rize/13.30)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Ağrı/10.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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