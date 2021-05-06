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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Mayıs 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini, TCMB Para Politikası Kurulu da faiz kararını açıklayacak.

Güncel 06.05.2021, 09:07
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Mayıs 2021

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı "İstatistiklerle Aile" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Berlin)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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