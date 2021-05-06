Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Mayıs 2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini, TCMB Para Politikası Kurulu da faiz kararını açıklayacak.
Güncel 06.05.2021, 09:07
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.00/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı "İstatistiklerle Aile" verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Berlin)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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