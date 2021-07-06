Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Temmuz 2021
TBMM Genel Kurulu'nda Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.
SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza törenine katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin verileri paylaşacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı"na katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.