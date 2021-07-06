Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Temmuz 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin verileri paylaşacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.