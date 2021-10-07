Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Ekim 2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sivil Toplum Buluşmaları"nın ilkine başkanlık edecek.
(Ankara/09.30)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığı ile Demirören Medya Grubu arasındaki "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza törenine iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezi ile Kahta ve Besni ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Adıyaman/12.30/19.00)
5- TBMM Genel Kurulunda, 2020 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu görüşülecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde Atatürk Havalimanı C Terminali'nde devam edecek.
(İstanbul/10.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılacak.
- Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Lviv)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.