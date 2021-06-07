Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Haziran 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelecek.
Güncel 07.06.2021, 09:03
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/09.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Gayrettepe Metroları Depo Sahası Ray Kaynağı Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelecek.
(Paris)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor.
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