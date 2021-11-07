Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Kasım 2021

SİYASET

1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları'na iştirak edecek.

(İstanbul/18.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Kayseri/12.30-17.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.