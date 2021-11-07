Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Kasım 2021
Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Güncel 07.11.2021, 09:15
SİYASET
1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları'na iştirak edecek.
(İstanbul/18.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.
(Kayseri/12.30-17.30)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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