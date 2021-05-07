Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Mayıs 2021

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Gönül Sohbetleri" ile "TÜGVA Gelişim Akademisi" programlarına çevrim içi katılacak.

(İstanbul/18.00/22.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, koronavirüse karşı yerli imkanlarla geliştirilen, insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki, virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşının ikinci dozunu yaptıracak.

(Ankara/20.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Etap meyve bahçelerinde incelemelerde bulunup basın açıklaması yapacak, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nü, ardından Banvit Fabrikası'nı ziyaret edecek, Nora Su Ürünleri'nde midye hasadına katılacak.

(Balıkesir/11.15-17.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını, mart ayı dış ticaret endekslerini ve 2019 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Türkiye’yi ziyaret edecek.

(Ankara)

2- Avrupa Birliği'nin içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

(Ankara)

3- AB dönem başkanlığını yürüten Portekiz'in ev sahipliğinde, AB liderleri ve 27 ülkenin başbakanlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcisinin katılımıyla Sosyal Zirve düzenlenecek.

(Porto)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.