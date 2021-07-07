Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Temmuz 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılacak.
SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/19.00)
2- İYİ Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/10.30)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler sürdürülecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Türkiye-Angola KEK Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/17.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satış ihalelerini yapacak.
(Ankara)
4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılacak.
(Vilnius)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.