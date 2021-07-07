Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Temmuz 2021

SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

2- İYİ Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler sürdürülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Türkiye-Angola KEK Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/17.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satış ihalelerini yapacak.

(Ankara)

4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılacak.

(Vilnius)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.