Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Ekim 2021
Türkiye-İran siyasi istişareleri gerçekleştirilecek.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, çeşitli temaslarda bulunacak, Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Savaştepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek.
(Balıkesir/10.00-15.15)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nijerya 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.30)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOP Bölge Kalkınma Programı Tanıtım Toplantısı'na, 8. Konya Bilim Festivali ile Konya Model Fabrika ve OSB 5. Kısım Altyapıları açılış törenlerine iştirak edecek.
(Konya/11.00-17.00)
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHS Tarım ve Hayvancılık AŞ Hayvan Takip Sistemi açılışı ile elma hasadı programına katılacak, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak.
(Karaman/09.45-15.30)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na iştirak edecek, sonuç bildirgesi ve kapanış oturumunda konuşacak.
(İstanbul/17.00)
5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları "Erciyes Üniversitesi" programına katılacak, Erciyes Teknopark'ta firma ziyaretleri yapacak, Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşması'na iştirak edecek.
(Kayseri/10.15-16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesindeki "Modern Trendlerin Ön Saflarında Diplomasi: Uluslararası Diplomasiye Yeni Bir İçerik Kazandırmak" panelinde konuşacak.
(Lviv)
2- Irak’ta "özel oylama günü" kapsamında güvenlik güçleri, iç sığınmacılar ve mahkumlar erken genel seçim için oy kullanacak.
(Bağdat/Erbil/Kerkük)
3- Türkiye-İran siyasi istişareleri gerçekleştirilecek.
(Ankara/11.00)
4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, 4-6 Yaş Ravza Kur'an Kursu ve Türkiye Diyanet Vakfı Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılışlarına, Gençlik Merkezi temel atma törenine katılacak.
(Gaziantep/10.00-16.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.