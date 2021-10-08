Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Ekim 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, çeşitli temaslarda bulunacak, Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Savaştepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00-15.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nijerya 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOP Bölge Kalkınma Programı Tanıtım Toplantısı'na, 8. Konya Bilim Festivali ile Konya Model Fabrika ve OSB 5. Kısım Altyapıları açılış törenlerine iştirak edecek.

(Konya/11.00-17.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHS Tarım ve Hayvancılık AŞ Hayvan Takip Sistemi açılışı ile elma hasadı programına katılacak, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak.

(Karaman/09.45-15.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na iştirak edecek, sonuç bildirgesi ve kapanış oturumunda konuşacak.

(İstanbul/17.00)

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları "Erciyes Üniversitesi" programına katılacak, Erciyes Teknopark'ta firma ziyaretleri yapacak, Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşması'na iştirak edecek.

(Kayseri/10.15-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesindeki "Modern Trendlerin Ön Saflarında Diplomasi: Uluslararası Diplomasiye Yeni Bir İçerik Kazandırmak" panelinde konuşacak.

(Lviv)

2- Irak’ta "özel oylama günü" kapsamında güvenlik güçleri, iç sığınmacılar ve mahkumlar erken genel seçim için oy kullanacak.

(Bağdat/Erbil/Kerkük)

3- Türkiye-İran siyasi istişareleri gerçekleştirilecek.

(Ankara/11.00)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, 4-6 Yaş Ravza Kur'an Kursu ve Türkiye Diyanet Vakfı Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılışlarına, Gençlik Merkezi temel atma törenine katılacak.

(Gaziantep/10.00-16.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.