Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şabanözü ve Eldivan ile merkez ilçe esnafını ziyaret edecek.

(Çankırı/11.30-14.45)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.