Türkiye ve dünya gündeminde bugün
TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
Güncel 03.08.2021, 09:00
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şabanözü ve Eldivan ile merkez ilçe esnafını ziyaret edecek.
(Çankırı/11.30-14.45)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Tunus)
GÜNCEL
1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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