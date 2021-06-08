Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Haziran 2021
Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in davasında nihai kararını açıklayacak.
SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliğini Caddebostan Sahili'nde başlatacak.
(İstanbul/14.00)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katılacak.
(Ankara/11.00)
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenecek "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- KİT Komisyonu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün hesaplarını ele alacak.
(TBMM/15.00/15.30)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı Ricardo Viegas de Abreu'yu makamında kabul edecek.
(Ankara/11.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in davasında nihai kararını açıklayacak.
(Hollanda/Bosna Hersek)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor.