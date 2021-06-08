Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Haziran 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliğini Caddebostan Sahili'nde başlatacak.

(İstanbul/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenecek "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün hesaplarını ele alacak.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Angola Ulaştırma Bakanı Ricardo Viegas de Abreu'yu makamında kabul edecek.

(Ankara/11.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in davasında nihai kararını açıklayacak.

(Hollanda/Bosna Hersek)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor.