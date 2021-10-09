Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Ekim 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeni Sanayi, Millet Bahçesi, Merkez Cami ve Ardıçlı TOKİ şantiye alanlarında incelemede bulunacak, 8. Konya Bilim Festivali'ne katılacak, Derbent ve Hüyük ilçelerini ziyaret edecek, Mevlana Kültür Merkezi'nde TMMOB'a bağlı meslek odalarının temsilcileriyle toplantıda yer alacak.

(Konya/10.00-20.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Kampüsü'nde İlim Yayma Cemiyeti Genel Kuruluna iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.