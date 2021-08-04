Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
Güncel 04.08.2021, 09:05
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri'ni duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Tunus)
GÜNCEL
1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
25
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü