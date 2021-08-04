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Türkiye ve dünya gündeminde bugün

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

Güncel 04.08.2021, 09:05
Türkiye ve dünya gündeminde bugün

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #4 Ağustos #Antalya #Muğla #yangın
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