Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Haziran 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması"na katılacak.

(Şanlıurfa/09.45-16.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Benim Oyun Sandığım" Erken Çocukluk Eğitimi Setlerinin Filistinli çocuklara gönderilmesi dolayısıyla Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenecek törene iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- İYİ Partinin Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonu'nda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin hesapları ele alınacak.

- Çevre Komisyonu'nda, "Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorunu" görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30/15.30/13.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılış programına katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile makamında bir araya gelecek.

(Ankara/17.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Endüstri Fuarı açılışına ve Savunma Sanayii Buluşmaları-Eskişehir programına katılacak.

(Eskişehir/10.00/13.00)

4- TÜİK, nisan ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.