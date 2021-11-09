Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Kasım 2021

SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Amele Birliğini, Genel Maden İşçileri Sendikasını ve Zonguldak Belediyesini ziyaret edecek. Üzülmez'de işçilerle görüşecek Bilgin, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Zonguldak/12.00-14.30)

2- TBMM'den

- HDP, MHP ve İYİ Partinin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/12.45/10.45/09.45/15.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EPDK Yeni Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santralleri Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Polatlı ve Sincan'da esnafla bir araya gelecek, Sincan Belediye Başkanlığına ve AK Parti Sincan İlçe Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00-15.30)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP26 İklim Zirvesi kapsamında BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi İcra Direktörü İbrahim Thiaw, Brezilya Çevre Bakanı Joaquim Leitte, Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Sheikh Faleh Bin Naser, Birleşik Krallık Finanstan Sorumlu Devlet Bakanı Anne Marie Trevelyan ile görüşecek ve üst düzeyli oturuma katılacak.

(Glasgow)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Yesevi Üniversitesince Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu"na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin gala gecesine katılacak.

(İstanbul/19.00)