Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Temmuz 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Masalları Silivri Masal Evi'nin açılışına, Çatalca'da Çalık İlkokulu ile Ortaokulu'nda "Telafide Ben de Varım" etkinliğine ve "İstanbul'un tarihine yolculuk" vapur gezisine katılacak.

(İstanbul/ 09.30/11.00/16.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde üçüncüsü yapılacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılacak.

(Venedik)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fabrikaların Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Diyarbakır/17.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak, Diyarbakır Anneleri'nin çadırını ziyaret edecek, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri ile yapımı tamamlanan bazı projelerin açılışını gerçekleştirecek.

(Diyarbakır/14.00/17.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, mayıs ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgali davasında, Yargıtayca haklarında verilen cezanın bozulmasından sonra biri astsubay 37'si askeri öğrenci 38 sanığın yargılanmasına, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul /10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.