Türkiye ve dünya gündeminde bugün

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy Sergisi"ne katılarak konuşma yapacak.

(İstanbul/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Bina Yıkım ve Temel Atma Töreni'ne, Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'na ve Ege Bölgesi Özel Yurt İşletmecileri Derneği ile toplantıya katılacak, İzmir Tabip Odasına ziyarette bulunacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nin açılışında yer alacak.

(İzmir/09.30-17.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.

(Ankara/13.30)

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP İl Başkanlığını, 9. Kolordu Komutanlığını, Akbirler Süt İşleme Entegre Tesisi'ni ziyaret edecek, sektör toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsasında incelemede bulunacak.

(Erzurum/12.15-17.00)

5- Myanmar’da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'da programlara katılacak, ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Kütahya/10.15-18.00)

8- Süper Lig'de 30. haftaya Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Rize/Antalya/16.00/Kayseri/19.00)

9- TFF 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-İstanbulspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/Bolu/16.00/Adana/19.00)

10- ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Aliağa Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka, TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/13.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30/İstanbul/20.00)

11- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor maçı yapılacak.

(Mersin/14.00)

12- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşması oynanacak.

(Ankara/14.00)

AA