Türkiye ve dünya gündeminde bugün

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.30)



2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eşme Belediyesini ziyaret edecek, Ankara-İzmir YHT Hattı-Eşme TBM Töreni'ne katılacak ve Ulubey Belediyesine ziyarette bulunacak.



(Uşak/10.30-11.15-12.30)



3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



4- Süper Lig'de 31. haftaya Gençlerbirliği-Kasımpaşa, Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor-Gaziantep, Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.



(Ankara/13.30/İzmir/Malatya/16.00/Trabzon/19.00)



5- TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor, İstanbulspor-Altınordu, Eskişehirspor-Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor maçları yapılacak.



(İstanbul/13.30/13.30/Eskişehir/16.00/Samsun/19.00)



6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray-Bahçeşehir Koleji ve OGM Ormanspor-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.



(Muğla/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Ankara/20.00)



7- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesi, Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla başlayacak.



(İzmir/12.30)



8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçı yapılacak.



(İstanbul/14.00)



9- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdiği Macaristan'daki turnuvaya, grekoromen stil ve kadınlarda müsabakalarla devam edilecek.



(Budapeşte/13.00-22.00)

AA