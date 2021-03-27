Türkiye ve dünya gündeminde bugün

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul edecek.

(İstanbul/13.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İSTON AŞ Hadımköy Fabrikası ve Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası inşaatında inceleme yapacak, Kirazlı - Halkalı Metrosu inşaat alanında düzenlenecek törene katılacak.

(İstanbul/10.00/10.45/12.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

5- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Emin Terece Camisi'ndeki Berat Kandili özel programına katılacak.

(Batman/19.00)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'da Norveç'le karşı karşıya gelecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu maçı La Rosaleda Stadı'nda takip edecek.

(Malaga/20.00)

8- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne A, E, G ve H Gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek.

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor, TOFAŞ-Empera Halı Gaziantep Basketbol ve Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Bursa/15.15/İzmir/17.30)