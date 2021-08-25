Türkiye ve dünya gündeminde bugün
TÜİK, ağustos ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bozkurt ve Ayancık'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.
(Kastamonu/15.00/Sinop/17.15)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TÜİK, ağustos ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulu, Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirilecek.
(İstanbul/09.30)
2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.