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Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri görüştü

Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında terör suçlularının iadesine ilişkin görüşmeler Ankara'da başladı.

Güncel 05.10.2022, 10:41
Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri görüştü

Alınan bilgiye göre, iki ülke bakanlıkları arasındaki görüşmelerde Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce terör suçlularının iadesine ilişkin, 5-6 Ekim'de İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin Türkiye'ye geleceğini bildirmişti.

#Türkiye #isveç
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