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Türkiye ve Macaristan arasında aşı sertifikası anlaşması

Kovid-19 aşı sertifikasına sahip Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında yolculuk yapabilecek.

Güncel 10.05.2021, 13:01
Türkiye ve Macaristan arasında aşı sertifikası anlaşması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını belirtti.

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek." ifadesini kullandı.

Szijjarto, anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğüne gireceğini kaydetti.

AA

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#aşı sertifikası
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