"Türkiye'yi her bakımdan güçlü tutmak birinci meselemiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bayramın üçüncü gününde memleketi Tekirdağ'daydı.

Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden Şentop, hastalar ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi, bayramlarını kutladı.

Süleymanpaşa'da bayramlaşma programına katılan Mustafa Şentop, dünyanın, savaşların ve çatışmaların yaşandığı zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak "Türkiye olarak önümüzdeki döneme hazır olmalıyız" dedi:

“Türkiye'yi her bakımdan güçlü tutmak, güçlü ve büyük Türkiye haline getirmek birinci meselemiz. İkincisi de, dünyadaki sistemin bozulduğu, dünya sisteminin yeni bir sistem arayışlarının meydana geldiği bu günlerde, Türkiye'yi sadece kendi başına hareket edebilir şekilde, milli mücadele döneminin sloganı olan tam istiklal sloganıyla, uluslararası ilişkilerde, uluslararası hukukta, ekonomide, iktisatta, kendi başına hareket edebilecek bir güçte, tam istiklal içerisinde tutabilmek. Bu dönemleri de inşallah daha büyük bir Türkiye hedefi ile bu hedefe ulaşmak suretiyle aşacağız."

"Yaklaşık 40 bin hacımız gitti"

Mustafa Şentop, hac ibadeti ile ilgili de konuştu:

“Yaklaşık 40 bin kadar hacımız gitti. İnşallah önümüzdeki sene bu sağlıkla ilgili kısıtlamalar ortadan kalkar bütün ülkelerde, dünyada, haccı da insanlarımız, bekleyenlerimiz, kendi arzu ettikleri şekilde gerçekleştirirler.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Karacaklavuz Mahallesi'nde düzenlenen "Keşkek Şenliği"nin açılışına da katıldı.