Sinovac aşısının mutasyonlara karşı etkili olduğu açıklandı

Klinik denemeleri Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da yürüten aşıya, çok sayıda ülkeden "acil kullanım onayı" verilmişti. Brezilya'da aşı çalışmasını yürüten Butantan Enstitüsü, aşının orta/ağır vakalarda yüzde 78, hafif vakalarda ise yüzde 50 etkinlik oranına sahip olduğunu açıklamıştı. Bu oran Türkiye'de yüzde 91, Endonezya'da ise yüzde 65 olarak duyurulmuştu.

MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçirmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasıyla, mevcut aşıların virüse karşı etkinliğinin ne kadar azaldığı konusu merak uyandırıyor. Pfizer/BioNTech, ürettikleri aşının tüm mutant virüslere karşı etkili olduğunu duyurmuştu.

Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac aşısının bu mutasyonlara karşı ne kadar etkili olduğu belirsizliğini koruyordu.

Çin aşısının geniş çaplı Faz çalışmalarının yürütüldüğü Brezilya'dan, belirsizliği sonlandıran bir açıklama geldi.

Butantan Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, geliştirilen Kovid-19 aşısının Güney Afrika ve İngiltere varyantlarında etkili olduğu duyuruldu. Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas: "Bu aşıyı İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı test ettik, iyi sonuçlar aldık."

Covas, "CoronaVac" adlı aşının Brezilya'daki varyantı üzerinde de test edildiğini, sonuçların yakın zamanda çıkacağını söyledi: "Sonuçlar yakında çıkacak. Olumlu sonuç alacağımızdan umutluyum."

TOPLAM 100 MİLYON DOZ GELECEK

Türkiye, Çinli, şirketle 100 milyon doz inaktif aşı için el sıkıştı. Tamamının Türkiye'ye getirilmesiyle 50 milyon kişi aşılanmış olacak.

Haber7

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 15:51