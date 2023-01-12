Türklerden Yunanistan'a 'ata mülkleri' davası

İkinci Dünya Savaşı döneminde On İki Ada İtalya’nın himayesindeydi.

13 Mayıs 1940’ta dönemin İtalyan Valisi, On İki Ada arasında yer alan Rodos‘taki Türklere ait mülkleri kamulaştırdı.

1947’de On İki Ada, Paris Antlaşması ile Yunanistan’a bırakıldı.

5 milyon euronun üzerinde tazminat talebi

Mülkleri kamulaştırılan Türkler, şimdi Yunan devletinden 5 milyon euronun üzerinde tazminat talep ediyor.

4 Türk, Rodos Asliye İdare Mahkemesi’ne atalarından kalma tapu ve belgelerle dava açtı. Dava, yanlış tebliğ gerekçesiyle reddedildi.

Ardından Türkler, yine Rodos Asliye İdare Mahkemesi ile Rodos Çok Üyeli Asliye Mahkemesi'nde iki ayrı dava açtı. Ancak Rodos Çok Üyeli Asliye Mahkemesi'nin nihai kararının beklenmesi gerekçesiyle Rodos Asliye İdare Mahkemesi davayı şimdilik durdurdu.

Miras talebi uluslararası yargıda

Türkler, atalarından kalan mülklerdeki hak arayışını uluslararası yargıya taşıma hazırlığında.

100'den fazla Türk Sivil Toplum Kuruluşu, İstanköy ve Rodos’un bulunduğu On İki Ada ile Batı Trakya ve Girit olmak üzere Türklere ait olan mülklerde hak talebi için yasal bir kampanya başlattı.

Konunun Türk dernekleri aracılığıyla Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik İş Birliği Teşkilatı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınması planlanıyor.