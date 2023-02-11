Türkmenistan depremzedeler için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor

Türkmenistan Devlet Televizyonu Altın Asır'ın haberine göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un talimatıyla, tıbbi ve sağlık malzemeleri, tekstil, gıda ürünleri ve çeşitli kışlık giysiler kardeş Türk halkına gönderildi.

Ayrıca, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, ek insani yardımların sürdürülmesi için Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığına, Tekstil Sanayi Bakanlığına, Sanayi ve Girişimciler Birliğine ve "Kızılyarımay" Derneğine talimat verdi.

Türkmenistan, 7 Şubat'ta sağlık ekibi ve tıbbi malzemelerden oluşan insani yardımları taşıyan uçağını Türkiye'ye göndermişti.