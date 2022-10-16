Türkmenistan, Özbekistan ve Macaristan'dan Türkiye'ye taziye

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdiği belirtildi.

Mirziyoyev, mesajında, ölenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletirken, yaralı madencilere acil şifalar diledi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, patlamada hayatını kaybedenler için Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Türkmen Devlet Haber Ajansında yayımlanan mesajda Berdimuhammedov, “Türkmenistan halkı ve şahsım adına size ve yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerimi iletiyor ve mağdurlara acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver, Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziyelerini iletti.

Köver, Şentop'a yolladığı mektupta, Bartın'da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazası haberini büyük acıyla öğrendiğini belirtti ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Köver, "Bir stratejik ortağın temsilcisi olarak, Macaristan'ın bu trajik anda Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu bir kez daha teyit ediyorum. Macaristan Parlamentosu adına kurbanların yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyor, yaralılara ise acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.