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Türkmenistan uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu

İstanbul'un Fatih ilçesinde oturan üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov'un (32) evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Güncel 11.12.2021, 12:51
Türkmenistan uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu

Şehremini Mahallesi Köprülüzade Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan Kemal Ahmedenov’dan haber alamayan arkadaşları kapının açılmaması üzerine polisi aradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri Ahmedenov’un evinin kapısını kırarak açtı.

Sağlık ekipleri ise Ahmedenov’un öldüğünü belirledikten sonra olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulundu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmedenov'un neden öldüğü otopsi sonucunda belirlenecek.

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#öğrenci
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