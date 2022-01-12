TURKOVAC'ın Faz 3 sonuçları açıklandı

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İlk 3 merkezde 400 gönüllüye ulaştıktan sonra merkez sayımızı 8'e kadar çıkardık. İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bize en fazla gönüllüyü sağlayan hastanemiz oldu. Onu takiben de Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ilk 3 sırayı paylaştı.

Gönüllülerimizin oldukça büyük bir kısmının yüzde 73'ünün erkek, geri kalanının da kadın olduğunu görebilirsiniz. Sağlıklı olduğu kadar genç de bir gönüllü popülasyonumuz var. Gönüllülerimizin yüzde 43'ü 40-55 yaş, yüzde 43'ü, 30-39 yaş arasında yüzde 38'i, yüzde 19 da 18-29 yaş arasındaydı.

68 COVID-19 vakasını saptadık. Bu vakaların 45 tanesi Coronavac kolunda, 23 tanesi de Turkovac kolundaydı. COVID-19 vaka oranı Coronavac'ta yüzde 8,96 iken Turkovac'ta yüzde 4,55'ti.

Coronavac’ın Faz-3 çalışmasında toplam takip süremiz 43 gündü, burada 108 gün. CoronaVac Faz-3 çalışmasına göre daha uzun süreli bir takibimiz olduğunu belirtebilirim.

Turkovac'ta izlem süresi 108 gün

Prof. Dr. Ünal, "Coronavac faz-3’ü 43 gün ortalama izlemle takibini yapabilmiştik. Turkovac’ta bu süre 108 gündür. Yani daha yakından, daha uzun süre yakından izlenmiş bir çalışmadır." dedi.