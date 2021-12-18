SpaceX aracılığıyla yarın uzaya fırlatılacak TÜRKSAT 5B uydusu fırlatma rampasında yerini aldı.

Türksat 5B uydusu ile Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi 15 kattan fazla artacak. Yüksek veri kapasitesi sayesinde Türkiye'nin en uç noktasına kadar erişim sağlayacak olan Türksat 5B uydusu, 37 yıllık manevra ömrüne sahip olacak. Toplam band kapasitesi ise 50 GBPS olacak.

TÜRKSAT 5B NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Türksat 5B Uydusu, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden pazar günü saat 06.58'de fırlatılacak.